Balon Balığı Avcılığında Destek Artışı

DENİZLERDE istilacı bir tür olan balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında, benekli balon balığı türünde 100 bin adede kadar, her 1 adet başına verilen destekleme tutarı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, balon balığı avcılığı için destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Benekli Balon balığı (Lagocephalus sceleratus) türünde 100 bin adede kadar, her 1 adet başına destekleme tutarı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar her 1 adet başına destekleme tutarının 10 lira olarak uygulanmasına devam edilecek.

Balon balığı alımı, her destekleme yılının aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak. Ancak daha öncesinde benekli balon balığı türü için 100 bin adede, diğer balon balığı türleri için 200 bin adede ulaşıldığında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içerisinde genel müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.