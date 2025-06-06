Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
06.06.2025 21:57
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Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden Baltalı Grup, girdiği mali darboğazdan çıkamadı. Firma, Afyonkarahisar Hocalar ve Denizli'nin Çal ilçelerinde bulunan fabrikalarını kapatma kararı alırken, 650 kişinin işsiz kalacağı öğrenildi.

Tekstil sektöründeki kriz bir firmayı daha vurdu. Türkiye'nin en büyük tekstil firmaları arasında yer alan Baltalı Grup çatısı altındaki Deniz Tekstil'in yaşadığı mali kriz büyüdü.

İKİ TEKSTİL FABRİKASI KAPANIYOR

Firma Afyonkarahisar'ın Hocalar ve Denizli'nin Çal ilçesindeki fabrikalarını kapatma kararı aldı. Kapanma kararı ile birlikte iki fabrikadaki toplam 650 işçinin işsiz kalacağı belirtildi.

"SİPARİŞLER ARTARSA YENİDEN AÇACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, fabrikaların azalan siparişler ve ekonomik koşullar nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Baltalı, "Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız. 2018 yılında Çal'da açtığımız fabrikanın kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

İş Dünyası, Ekonomi, Denizli, Hocalar, Türkiye, Yaşam, Çal, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Murat Çetinkaya:
    Daha bu başlangıç 29 5 Yanıtla
  • Vadaa:
    Ehoooonomi cooh iyi yeğenim herkes bodrumda ?ak bak 22 10 Yanıtla
  • Adam:
    Dövizi tutarak asgari ücreti artırırsanız ihracat yapamayız. Tekstil atasözü 9 2 Yanıtla
  • Oktay Öksüzoğlu:
    Çok güzel Şu daha çok daha çok para diyen personellerin gözünü gorecez, insaflı olanlari tenzih ediyorum 6 5 Yanıtla
  • güneri polat:
    Güneş balçıkla sıvanmaz. 8 2 Yanıtla
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