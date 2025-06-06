Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Tekstil sektöründeki kriz bir firmayı daha vurdu. Türkiye'nin en büyük tekstil firmaları arasında yer alan Baltalı Grup çatısı altındaki Deniz Tekstil'in yaşadığı mali kriz büyüdü.

İKİ TEKSTİL FABRİKASI KAPANIYOR

Firma Afyonkarahisar'ın Hocalar ve Denizli'nin Çal ilçesindeki fabrikalarını kapatma kararı aldı. Kapanma kararı ile birlikte iki fabrikadaki toplam 650 işçinin işsiz kalacağı belirtildi.

"SİPARİŞLER ARTARSA YENİDEN AÇACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, fabrikaların azalan siparişler ve ekonomik koşullar nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Baltalı, "Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız. 2018 yılında Çal'da açtığımız fabrikanın kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.