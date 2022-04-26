Bambi Yatak robot süpürge kampanyasını uzattı - Son Dakika

Bambi Yatak, son yılların popüler ev yardımcısı robot süpürge hediyeli kampanyasını Anneler Günü'ne özel olarak uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bambi Yatak, yoğun ilgiyle karşılanan robot süpürge kampanyasını Anneler Günü'nü de kapsayacak şekilde uzattı.

Bambi imzalı yatakların çok beğenilen Borjen, Magnasand Therapy, Clima Naturel ve Bamboo Sleep modellerinin herhangi birinin yatak setini annelerine hediye etmeyi tercih edenler, Alman teknolojisi devi Fakir'in robot süpürgesiyle de annelerinin kalbini bir kez daha kazanacak.

Sınırlı sayıda ürün için geçerli olan kampanya kapsamında Borjen, Magnasand Therapy, Clima Naturel ve Bamboo Sleep modelleri dahilinde 150x200, 160x200, 180x200 ve 200x200 ölçülerinde yatak, baza ve başlıktan oluşan yatak setiyle hediye edilen robot süpürge Fakir'in Robert ll RS 720 modeli bulunuyor.