Bambi Yatak robot süpürge kampanyasını uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bambi Yatak robot süpürge kampanyasını uzattı

26.04.2022 11:21
Bambi Yatak robot süpürge kampanyasını uzattı

Bambi Yatak, son yılların popüler ev yardımcısı robot süpürge hediyeli kampanyasını Anneler Günü'ne özel olarak uzattı.

Bambi Yatak, son yılların popüler ev yardımcısı robot süpürge hediyeli kampanyasını Anneler Günü'ne özel olarak uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bambi Yatak, yoğun ilgiyle karşılanan robot süpürge kampanyasını Anneler Günü'nü de kapsayacak şekilde uzattı.

Bambi imzalı yatakların çok beğenilen Borjen, Magnasand Therapy, Clima Naturel ve Bamboo Sleep modellerinin herhangi birinin yatak setini annelerine hediye etmeyi tercih edenler, Alman teknolojisi devi Fakir'in robot süpürgesiyle de annelerinin kalbini bir kez daha kazanacak.

Sınırlı sayıda ürün için geçerli olan kampanya kapsamında Borjen, Magnasand Therapy, Clima Naturel ve Bamboo Sleep modelleri dahilinde 150x200, 160x200, 180x200 ve 200x200 ölçülerinde yatak, baza ve başlıktan oluşan yatak setiyle hediye edilen robot süpürge Fakir'in Robert ll RS 720 modeli bulunuyor.

YORUMLAR
500
Almanya Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tankları sağlayacak Almanya Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tankları sağlayacak Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya'nın Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesinde hiçbir şekilde haklılık payı yoktur' Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya'nın Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesinde hiçbir şekilde haklılık payı yoktur'

Anneler Günü, Alman, Bambi, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bambi Yatak robot süpürge kampanyasını uzattı - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Taksi bir anda alev aldı, bakkal ve iki katlı ev küle döndü
11:25 29 yaşındaki Rohat Balkı'dan 103 gündür haber alınamıyor! Bulana 50 TL ödül verilecek!
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:01 Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler: İşte mahalledeki panik anları
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bambi Yatak robot süpürge kampanyasını uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement