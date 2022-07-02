Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi. - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi.

02.07.2022 13:37
Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cumhuriyet meydanında kadın temizlik görevlileri iş başı yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cumhuriyet meydanında kadın temizlik görevlileri iş başı yaptı.

Bandırma Belediyesinden kadın istihdamına tam destek sağlanıyor. Proje dahilinde 7 kadın temizlik işçisi ile başlanılan görev Cumhuriyet Meydanı, Sevgi yolu ve çevresinde kadın işçiler ile temizlenecek. Çağdaşlık ve eşitliğin kenti Bandırma'da kadınlar her alanda üretiyor, emekleriyle fark yaratıyorlar. Bandırma Cumhuriyet Meydanı artık Bandırma Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünde göreve başlayan kadın emekçilere emanet. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Cumhuriyet Başsavcısı Akın'dan KGC'ye veda ziyareti Cumhuriyet Başsavcısı Akın'dan KGC'ye veda ziyareti
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:48 Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı
13:35 Sosyal medyada bir hesabın paylaşımları olay oldu! İşte Buket Aydın'ın hayat hikayesi
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 13:54:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement