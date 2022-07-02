Bandırma Belediyesinden kadın istihdamına tam destek sağlanıyor. Proje dahilinde 7 kadın temizlik işçisi ile başlanılan görev Cumhuriyet Meydanı , Sevgi yolu ve çevresinde kadın işçiler ile temizlenecek. Çağdaşlık ve eşitliğin kenti Bandırma'da kadınlar her alanda üretiyor, emekleriyle fark yaratıyorlar. Bandırma Cumhuriyet Meydanı artık Bandırma Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünde göreve başlayan kadın emekçilere emanet. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi. - Son Dakika

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