Bandırma'da esnafın yaz sezonu beklentisini karşılamadı, POS masrafı 3 bin lirayı buldu - Son Dakika
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Bandırma'da esnafın yaz sezonu beklentisini karşılamadı, POS masrafı 3 bin lirayı buldu

Bandırma\'da esnafın yaz sezonu beklentisini karşılamadı, POS masrafı 3 bin lirayı buldu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde esnafın umutla beklediği yaz sezonu beklentileri karşılamadı; oda başkanı Gemici, sezonun kıştan daha olumsuz geçtiğini söyledi. Gemici, banka POS masraf ve komisyonlarının esnafın giderlerini artırdığını belirterek Perakende Yasası'nın çıkarılması ve marketlere düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde esnafın yaz sezonu beklentileri karşılamadı. Bandırma Manifatura, Tuhafiye ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Adnan Gemici, sezon değerlendirmesinde kırtasiye sektöründen finansmana erişime, banka masraflarından vatandaşların alım gücüne kadar birçok başlıkta yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gemici, özellikle POS cihazı ve komisyon giderlerinin işletmeler üzerindeki yükünü artırdığını belirterek, marketlerin sattığı ürünlere yönelik düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Yaz döneminin ardından değerlendirmelerde bulunan Gemici, Bandırma'da esnafın umutla beklediği sezonun beklentileri karşılamadığını söyledi. Yaz aylarının uzun günler, artan nüfus, düğün ve çeşitli etkinliklerle ticari hareketliliğin yükselmesinin beklendiği bir dönem olduğunu belirten Gemici, buna rağmen yaz sezonunun kış sezonundan daha olumsuz geçtiğini ifade etti.

Özellikle okul sezonunda marketlerin kırtasiye ürünleri satmasının oda üyeleri açısından önemli bir rekabet oluşturduğunu belirten Gemici, perakende yasasının çıkarılmamasının küçük esnaf üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi. Gemici, marketlerin televizyon reklamları ve çeşitli tanıtımlarla her türlü ürünü sattığını belirterek, bu durumun kırtasiyeci esnafının işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bankalar esnafın ortağı oldu

Esnafın finansmana erişiminin giderek zorlaştığını ifade eden Gemici, Esnaf Kefalet kredilerindeki prosedürlere ve bankaların işletmeler üzerindeki maliyetlerine dikkat çekti. Yazar kasa POS cihazları nedeniyle bankalarla çalışmak zorunda olduklarını belirten Gemici, aylık masrafların yanı sıra komisyon ödemelerinin de esnafın giderlerini artırdığını söyledi.

Gemici, "Yazar kasa POS'lar çıktıktan sonra zaten POS cihazlarına mecburen bir bankayı yüklemek zorundayız. Mesela bu ay benim bir tane bankam benden 900 lira masraf alıyor. Üç tane bankayla çalışıyoruz. Her ay 3 bin lirayı bankalara kafadan veriyorsun. Bir de komisyon veriyorsun. Dünyanın parası. Yani bankalar esnafın ortağı oldu" dedi.

Perakende yasası çıkarılmalı

Yaz sezonunun sona ermesiyle esnafın kış dönemine gireceğini belirten Gemici, yaşanan sorunların yalnızca Bandırma gibi küçük kentlerle sınırlı olmadığını söyledi. İstanbul'da bir caddede 14 dükkanın kiralık olduğunu gördüklerini aktaran Gemici, ekonomik sıkıntıların büyük esnafı, sanayiciyi ve iş insanını da etkilediğini ifade etti. Esnafın yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğini belirten Gemici, öncelikli taleplerinin Perakende Yasası'nın çıkarılması ve halkın alım gücünün artırılması olduğunu dile getirdi. Gemici, marketlerin gıda ve temizlik ürünleri satmasına karşı olmadıklarını, ancak araba lastiğinden televizyona, kırtasiye ürünlerinden farklı sektörlere kadar çok sayıda ürünün satışının küçük esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, marketlerle ilgili düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Bandırma, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da esnafın yaz sezonu beklentisini karşılamadı, POS masrafı 3 bin lirayı buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da esnafın yaz sezonu beklentisini karşılamadı, POS masrafı 3 bin lirayı buldu - Son Dakika
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