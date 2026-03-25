Bandırma'da Rekor Koç Satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma'da Rekor Koç Satışı

Bandırma\'da Rekor Koç Satışı
25.03.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da damızlık açık artırmasında en pahalı koç 1 milyon 110 bin liraya satıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün damızlık açık artırmasında en pahalı koç 1 milyon 110 bin liraya satıldı.

"Merinos Çiftliği" olarak 1943 yılında kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015'ten itibaren "Koyunculuk Araştırma Enstitüsü" adıyla faaliyetine devam ediyor."

Geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, bu sene satışa sunulan 121 koçu alabilmek için yarıştı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, yaptığı konuşmada, koçların özenle seçildiğini söyledi.

Koçların yarının sürülerini oluşturacağını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Elbette bu noktaya gelmek kolay olmadı. Bu durum yıllara yayılan, nesiller boyu süren ciddi çalışmaların bir sonucudur. Bu başarı sadece tecrübeyle değil bilimle, teknolojiyle ve büyük bir emekle mümkün oldu. Nasıl ki bugün ülkemiz savunma sanayiinde ve yüksek teknolojide önemli bir noktaya geldiyse, tarımın pek çok alanında da aynı ilerleme kaydediliyor. Tohumdan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa, balıkçılıktan diğer üretim alanlarına kadar her birinde ayrı bir bilim, teknoloji, büyük bir alın teri var. Bu çalışmaların sizlerle buluşması ve sahada karşılığını bulması hepimiz için hem gurur hem de mutluluk kaynağıdır. Alacağınız hayvanları memleketlerinize götürecek, çok daha verimli ve bereketli nesiller elde edeceksiniz. Buna yürekten inanıyorum."

Programa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.

Açık artırmada merinos ırkı damızlık bir koç, Emre ve Emrah Sömer kardeşler tarafından 1 milyon 110 bin liradan satın alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Bandırma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da Rekor Koç Satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:23:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Bandırma'da Rekor Koç Satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.