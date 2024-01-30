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Bandırma'da Tüketicilerin En Çok Şikayet Ettiği Konu İnternet Alışverişi - Son Dakika
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Bandırma'da Tüketicilerin En Çok Şikayet Ettiği Konu İnternet Alışverişi

Bandırma Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Nuray Hügül, aldıkları şikayet başvurularının büyük bir kısmının internet alışverişinden kaynaklandığını belirtti. Hügül, tüketicilerin en fazla şikayet başvurusu yaptığı alanın internet alışverişleri olduğunu ve bu kategoride en çok ayakkabılar, giysiler, mobilyalar ve devre mülklerle ilgili sorunlar yaşandığını ifade etti. Ayrıca, tüketicilerin bilinç düzeyinin arttığını ve haklarına sahip çıkarak bilinçli alışverişin önemini kavradıklarını da vurguladı.

Bandırma\'da Tüketicilerin En Çok Şikayet Ettiği Konu İnternet Alışverişi
30.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:37
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Bandırma Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Nuray Hügül, aldıkları şikayet başvurularına dair verileri paylaşarak yaptığı açıklamada, gelen şikayet başvurularının büyük bir kısmının internet alışverişinden kaynaklandığını belirtti.

Bandırma Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Nuray Hügül'ün paylaştığı bilgilere göre, tüketicilerin en fazla şikayet başvurusu yaptığı alan internet alışverişleri oldu. Nuray Hügül, 6502 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanunun ayıplı mallar ve hizmetlerle ilgili 8, 9, 10 ve 11. maddelerine atıfta bulunarak, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin, ya malı yenisiyle değiştirme ya da parasını iade alma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda başlattıkları işlemlerle ilgili bilgi veren Nuray Hügül, yüzde 95 oranında olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Nuray Hügül, "En çok şikayet başvurusu aldığımız kategoriler arasında internetten alışverişleri ve özellikle internetten satın alınan ayakkabılar, giysi, mobilya ve devre mülkler yer alıyor. Tüketiciler, en çok bu kategoriler ile ilgili yaşadıkları sorunları derneğimize bildirerek haklarını arıyorlar," diye konuştu.

Nuray Hügül, tüketicilerin bilinç düzeyinin arttığına da dikkat çekerek, "Bilinçli tüketicilerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Tüketiciler, haklarına sahip çıkarak bilinçli alışverişin önemini kavramış durumda," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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