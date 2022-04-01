Bandırmalı balıkçılar, kıyı balıkçılığından umutlu - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mart ayında hava şartlarının da etkisiyle umduklarını bulamadan kapatan balıkçılar, bu ay kıyı balıkçılığından bol av bekliyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçen ay 4 bin 500 kasa hamsi, 1646 kasa istavrit, 540 kasa sardalya işlem gördü.

Halde faaliyet gösteren balıkçı esnafı Cem Tecimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki rüzgarın etkisiyle mart ayının balık avı açısından kısır geçtiğini söyledi.

Marmara'da da balığın azaldığını belirten Tecimen, "Dolayısıyla balık Ege'ye indi. 15 Nisan'da avlanma yasağı başlıyor. Avlanma yasağı büyük kayıklara. Küçük kayıklara kıyı balıkçılığı serbest, dolayısıyla daha çok balık geliyor. Nisan ve mayıs ayında gümüş balığı çok olur, sardalya, kolyoz, uskumru başlar. Tezgahlarımızda bol çeşit görünür." dedi.

Tecimen, tezgahlarda, hamsi ve uskumrunun kilogramının 50, istavritin 40, sardalyanın 30 liradan satıldığını ifade etti.