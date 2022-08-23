Bu gece yarısından itibaren okkalı bir zam daha geliyor

Bir ürün grubu artık koşulsuz geri verilemeyecek, iade ücretini ise alıcı ödeyecek

Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan 'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.

Elektrik kullanımının azaltılması için kamu binalarında ve bankalarda çalışma süresinin 8 saatten 7 saate indirileceğini söyleyen İslam, özel kurumların çalışma saatlerini kendilerinin belirlemesine izin verileceğini kaydetti.

Bangladeş Kabine Sekreteri Khandakar Anwarul İslam yaptığı açıklamada, ülkede, halihazırda çoğu okulun cuma günleri kapalı olduğunu ve ayrıca cumartesi günleri de ders olmayacağını belirtti.

BM, Arakanlı Müslümanlar için daha fazla destek çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Bangladeş, Kabine, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dünya yüksek enflasyonla kavruluyor! IMF'e mahkum olan Bangladeş'te elektrik tasarrufu için okul ve çalışma saatleri kısaltıldı - Son Dakika

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