Dünya yüksek enflasyonla kavruluyor! IMF'e mahkum olan Bangladeş'te elektrik tasarrufu için okul ve çalışma saatleri kısaltıldı - Son Dakika
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Dünya yüksek enflasyonla kavruluyor! IMF'e mahkum olan Bangladeş'te elektrik tasarrufu için okul ve çalışma saatleri kısaltıldı

23.08.2022 18:24

6 aydır devam eden Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası enerji fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte ekonomik olarak zor günler geçiren ve IMF kapısına dayanan Bangladeş'te, elektrik kullanımının azaltılması için okulların bir gün daha kapalı tutulmasına karar verildi. Ayrıca kamu binaları ve bankalardaki çalışma süresi 8 saatten 7 saate indirilecek, özel kurumlar ise çalışma saatlerini kendileri düzenleyecek.

Bangladeş Kabine Sekreteri Khandakar Anwarul İslam yaptığı açıklamada, ülkede, halihazırda çoğu okulun cuma günleri kapalı olduğunu ve ayrıca cumartesi günleri de ders olmayacağını belirtti.

ÇALIŞMA SÜRESİ 7 SAATE İNECEK

Elektrik kullanımının azaltılması için kamu binalarında ve bankalarda çalışma süresinin 8 saatten 7 saate indirileceğini söyleyen İslam, özel kurumların çalışma saatlerini kendilerinin belirlemesine izin verileceğini kaydetti.

ENERJİ FİYATLARI ÜLKE EKONOMİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Muhalefet, ülkedeki yolsuzluğu kontrol edemediği ve enerji sektöründeki kayıpları ortadan kaldıramadığı gerekçesiyle hükümeti suçladı.

IMF KAPISINA GİDEN ÜÇÜNCÜ ASYA ÜLKESİ

Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Kabine, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya yüksek enflasyonla kavruluyor! IMF'e mahkum olan Bangladeş'te elektrik tasarrufu için okul ve çalışma saatleri kısaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya yüksek enflasyonla kavruluyor! IMF'e mahkum olan Bangladeş'te elektrik tasarrufu için okul ve çalışma saatleri kısaltıldı - Son Dakika
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