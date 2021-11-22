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Banka dışı finans sektörü 9 ayda yüzde 25 büyüdü - Son Dakika

Banka dışı finans sektörü 9 ayda yüzde 25 büyüdü

22.11.2021 13:53
Banka dışı finans sektörü 9 ayda yüzde 25 büyüdü

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketi sektörlerinin 9 aylık konsolide verilerine göre, işlem hacimleri 199 milyar TL olurken, banka dışı finans sektörü 9 ayda yüzde 25 büyüdü.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketi sektörlerinin 9 aylık konsolide verilerine göre, işlem hacimleri 199 milyar TL olurken, banka dışı finans sektörü 9 ayda yüzde 25 büyüdü.

Finansal Kurumlar Birliği, faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 9 aylık konsolide verilerini açıkladı. Buna göre, FKB çatısı altındaki dört sektörün söz konusu sürede işlem hacmi 199 milyar TL, aktif toplamı 182,4 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 33,8 milyar TL, müşteri sayısı 7,1 milyon olarak gerçekleşti. Banka dışı finans sektörünün 9 aylık büyümesi yüzde 25 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Aynur Eke, banka dışı finans kesimi işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 büyüdüğünü belirterek, küresel salgının da tetiklediği dalgalı süreçte iyi bir sınav veren sektörlerin özellikle 9 aylık verilere göre güçlü, sürdürülebilir, dengeli büyüme trendine girdiğini aktardı.Salgının etkilerinin görece azaldığı, aşılama hızının arttığı, baz etkisi ile de ekonomik büyümenin ivme kazandığı mevcut konjonktürde, FKB bünyesindeki sektörlerin hacimlerinde de belirgin artışlar görüldüğünü bildiren Eke, finansal kiralama sektörü alacaklarının 63,7 milyar TL, aktif büyüklüğünün 80,3 milyar TL seviyelerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Eke, şunları kaydetti:

"Faktoring sektöründe işlem hacmi 136 milyar TL'ye ulaştı, alacakları da 48,5 milyar TL oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 52,6 milyar TL, öz kaynakları ise 10,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi 36,4 milyar TL seviyesinde. Sektörün aktif büyüklüğü 44,2 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,2 milyon, sektörün alacak büyüklüğü de 38 milyar TL.

Birliğimiz çatısı altına giren varlık yönetim şirketleri sektörünün yeni devraldığı alacak tutarı 2,6 milyar TL, aktif büyüklüğü 5,2 milyar TL, öz kaynakları 2,6 milyar TL, müşteri sayısı ise 4,7 milyon kişi mertebesinde. Sektörlerimizin tüm bu rakamlarını değerlendirdiğimizde, 2021'in 3. çeyreğinde özellikle işlem hacmindeki artışlar dikkati çekiyor. Geçen yılın aynı dönemine göre sektörlerin yeni işlem hacimleri dikkate alındığında, finansal kiralama sektörü yüzde 54,6, finansman sektörü yüzde 86,6, faktoring sektörü yüzde 35,7 ve varlık yönetim şirketleri yüzde 94,7 büyüme kaydetti."

"En etkin çözümler finansal kuruluşlardan gelecek"

FKB Başkanı Aynur Eke, banka dışı finansın büyüklüğüyle ekonomik büyüme ve gelişme arasında doğrudan bir korelasyon olduğunun altını çizdi.

Bu bakımdan FKB'yi oluşturan sektörlerin büyümesinin, Türkiye'nin daha çok kalkınması anlamına geldiğini ifade eden Eke, 2022 yılı öngörüleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da salgın süreci ve küresel gelişmelerin olası negatif etkilerine karşı, reel sektör için kritik konular olan finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi başlıklarda en etkin çözümlerin yine finansal kuruluşlardan geleceğine inanıyoruz. Bu bağlamda, üretim ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için eş güdümlü politika adımları atılmasının, 2022 yılının ilk çeyreğine de olumlu yansıyacağı görüşündeyiz."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Banka dışı finans sektörü 9 ayda yüzde 25 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Banka dışı finans sektörü 9 ayda yüzde 25 büyüdü - Son Dakika
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