Banka promosyonu alanlar dikkat - Son Dakika
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Banka promosyonu alanlar dikkat

17.10.2022 10:26
Banka promosyonu alanlar dikkat

Banka promosyonları hakkında uyarıda bulunan Avukat Özge Çelik, vatandaşların hesaplarını taşıdıkları banka ile yaptıkları promosyon sözleşmesinde yer alan maddeleri dikkatli şekilde incelemesi gerektiğini söyledi.

Banka promosyonları hakkında uyarıda bulunan Avukat Özge Çelik, vatandaşların hesaplarını taşıdıkları banka ile yaptıkları promosyon sözleşmesinde yer alan maddeleri dikkatli şekilde incelemesi gerektiğini söyledi.

Maaş hesabının veya emekli maaşının başka bir bankaya taşınması sonucu vatandaşların promosyona hak kazanmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunduğunu ifade eden Avukat Özge Çelik, "Promosyon veren bankaların 2022 yılı için tekliflerini güncelledi. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanırken vatandaşlar kendileri için en cazip teklifi sunan kurumdan yana tercih kullanıyorlar. Ancak promosyonların yükselmesi ile birkaç hususa dikkat edilmesi gerekliliğinin önemi de arttı" dedi.

Hesabın taşınması sırasında, hesabın taşındığı banka ile yapılan promosyon şartlarını düzenleyen anlaşmanın mutlaka titizlikle incelenmesi gerektiğini açıklayan Özge Çelik, "Çünkü hesabını taşıyan banka müşterisinin vefatı halinde, sözleşme şartları yeterince incelenmeden imza altına alınmış ise, sözleşmede 'bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine' dair hüküm bulunabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalıdır. İmzaladıkları sözleşmelerde bu yönde bir düzenleme bulunmuyor ise, ilgili sözleşmeye mutlaka 'Banka; müşterinin ölümü halinde, mirasçılarından yada maaşını veren kurumdan "Promosyonun iadesi" talebinde bulunmayacaktır' vb. şekillerde hükümler ekleterek kendilerini koruma altına almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"İşverenler de promosyon sözleşmelerine dikkat etmeli"

Çelik, "İşverenlerin de çalışanları nezdinde bankalar ile anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Burada ise işçinin iş değiştirmesi ve vefatı gibi hususların, işverenler tarafından promosyon sözleşmesinde lehe olacak şekilde düzenlenmesi işveren açısından önem arz etmektedir" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Banka, Ekonomi, Son Dakika

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