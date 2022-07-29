BDDK, Denizbank'ın Denizbank AG'ye danışmanlık hizmeti vermesine onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Denizbank'ın Denizbank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermesine onay verdi.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BDDK, Denizbank tarafından Denizbank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesine karar verdi.