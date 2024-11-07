Bankacılık Mevduatı 18 Trilyon 512 Milyara Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankacılık Mevduatı 18 Trilyon 512 Milyara Yükseldi

1 Kasım haftasında bankacılık sektörünün mevduatı 43,2 milyar lira artarak 18 trilyon 512,4 milyara ulaştı.

07.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 43,2 milyar lira artarak 18 trilyon 512,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Kasım ile biten haftada 43 milyar 216 milyon 731 bin lira artışla 18 trilyon 512 milyar 435 milyon 305 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,15 yükselişle 11 trilyon 227 milyar 817 milyon 360 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 azalışla 6 trilyon 461 milyar 430 milyon 87 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 198 milyar 645 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 167 milyar 703 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 Kasım itibarıyla 957 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,79 artarak 1 trilyon 793 milyar 524 milyon 611 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,45 yükselişle 1 trilyon 820 milyar 108 milyon 884 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,61 artışla 2 trilyon 174 milyar 516 milyon 8 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 434 milyar 63 milyon 141 bin lirası konut, 58 milyar 160 milyon 393 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 301 milyar 301 milyon 77 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Kasım ile biten haftada 90 milyar 20 milyon 888 bin lira artarak 14 trilyon 645 milyar 860 milyon 353 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,74 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı 18 Trilyon 512 Milyara Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
22:30 Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
22:03 Esenyurt kayyumundan ilk atama Esenyurt kayyumundan ilk atama
22:03 Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 16:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bankacılık Mevduatı 18 Trilyon 512 Milyara Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.