Bankacılık Mevduatı 19 Trilyon Lirayı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankacılık Mevduatı 19 Trilyon Lirayı Geçti

27 Aralık'ta bankacılık sektörü mevduatı 494,1 milyar lira artarak 19 trilyon 462 milyar liraya ulaştı.

03.01.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 494,1 milyar lira artarak 19 trilyon 462 milyar 189 milyon 542 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 27 Aralık ile biten haftada 494 milyar 120 milyon 102 bin lira artışla 19 trilyon 462 milyar 189 milyon 542 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,95 yükselişle 12 trilyon 85 milyar 433 milyon 131 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,13 artışla 6 trilyon 469 milyar 965 milyon 610 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 192 milyar 552 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 279 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 27 Aralık itibarıyla 274 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,51 artarak 1 trilyon 919 milyar 281 milyon 579 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,40 yükselişle 2 trilyon 1 milyar 120 milyon 760 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,40 artışla 2 trilyon 314 milyar 26 milyon 973 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 461 milyar 974 milyon 317 bin lirası konut, 59 milyar 263 milyon 529 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 398 milyar 43 milyon 733 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Aralık ile biten haftada 208 milyar 736 milyon 831 bin lira artarak 15 trilyon 455 milyar 841 milyon 153 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,13 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı 19 Trilyon Lirayı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:38:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bankacılık Mevduatı 19 Trilyon Lirayı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.