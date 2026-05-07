Bankacılık Mevduatı 30 Trilyonu Aştı

07.05.2026 16:02
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 30 Nisan'da 30 trilyon 478 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 179 milyar 263 milyon 665 bin lira artışla 30 trilyon 478 milyar 726 milyon 432 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Nisan ile biten haftada yüzde 0,59 ve 179 milyar 263 milyon 665 bin lira artışla 30 trilyon 299 milyar 462 milyon 767 bin liradan 30 trilyon 478 milyar 726 milyon 432 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,59 artarak 16 trilyon 387 milyar 533 milyon 168 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,57 düşüşle 10 trilyon 300 milyar 43 milyon 700 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 267 milyar 860 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 229 milyar 391 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 30 Nisan itibarıyla 2 milyar 382 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,83 artışla 6 trilyon 329 milyar 250 milyon 185 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 766 milyar 894 milyon 287 bin lirası konut, 45 milyar 167 milyon 775 bin lirası taşıt, 2 trilyon 401 milyar 894 milyon 566 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 115 milyar 293 milyon 557 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 30 Nisan ile biten haftada 262 milyar 227 milyon 569 bin lira artarak 24 trilyon 870 milyar 281 milyon 851 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

