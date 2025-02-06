Bankacılık Mevduatında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Mevduatında Düşüş

31 Ocak'ta bankacılık sektörü mevduatı 373 milyar lira azalarak 19,47 trilyon liraya geriledi.

06.02.2025 15:49
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 373 milyar 598 milyon 959 bin lira azalarak 19 trilyon 470 milyar 791 milyon 266 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 31 Ocak ile biten haftada 373 milyar 598 milyon 959 bin lira azalışla 19 trilyon 470 milyar 791 milyon 266 bin liraya düştü.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,42 azalışla 11 trilyon 978 milyar 717 milyon 582 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,52 düşüşle 6 trilyon 599 milyar 185 milyon 592 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 193 milyar 51 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 164 milyar 472,1 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 31 Ocak itibarıyla 1 milyar 197 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,27 artarak 1 trilyon 970 milyar 88 milyon 662 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,81 yükselişle 2 trilyon 123 milyar 221 milyon 720 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,75 artışla 2 trilyon 428 milyar 299 milyon liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 473 milyar 545 milyon 381 bin lirası konut, 55 milyar 892 milyon 473 bin lirası taşıt, 1 trilyon 440 milyar 650 milyon 808 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Ocak ile biten haftada 143 milyar 958 milyon 331 bin lira artarak 15 trilyon 885 milyar 466 milyon liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,22 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

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