Bankacılık Mevduatında Düşüş

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 84 milyar 848 milyon 593 bin lira azalışla 30 trilyon 972 milyar 186 milyon 399 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran ile biten haftada yüzde 0,27 ve 84 milyar 848 milyon 593 bin lira azalışla 31 trilyon 57 milyar 34 milyon 992 bin liradan 30 trilyon 972 milyar 186 milyon 399 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,38 artarak 16 trilyon 778 milyar 7 milyon 57 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,21 azalarak 10 trilyon 366 milyar 944 milyon 668 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 265 milyar 740 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 226 milyar 263 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 5 Haziran itibarıyla 1 milyar 659 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,40 artışla 6 trilyon 438 milyar 298 milyon 598 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 787 milyar 546 milyon 8 bin lirası konut, 43 milyar 425 milyon 533 bin lirası taşıt, 2 trilyon 450 milyar 28 milyon 726 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 157 milyar 298 milyon 331 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 5 Haziran ile biten haftada 123 milyar 776 milyon 989 bin lira artarak 25 trilyon 261 milyar 896 milyon 655 bin liradan 25 trilyon 385 milyar 673 milyon 644 bin liraya yükseldi.