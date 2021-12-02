Üye Girişi
Bankacılık sektörü mevduatı ilk defa 5 trilyon lirayı aştı - Son Dakika

Bankacılık sektörü mevduatı ilk defa 5 trilyon lirayı aştı

02.12.2021 14:30
Bankacılık sektörü mevduatı ilk defa 5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı geçen hafta yüzde 6,2'lik artışla ilk defa 5 trilyon liranın üzerine çıktı.

Bankacılık sektörü toplam mevduatı geçen hafta yüzde 6,2'lik artışla ilk defa 5 trilyon liranın üzerine çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Kasım itibarıyla 227 milyar 281 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 425 milyar 748 milyon liradan 4 trilyon 653 milyar 29 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 295 milyar 437 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 6,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, ilk defa 5 trilyon liranın üzerine çıkarak 5 trilyon 69 milyar 571 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 678 milyar lirayı aştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Kasım itibarıyla 6 milyar 474 milyon lira artarak 757 milyar 603 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 290 milyar 890 milyon lirası konut, 13 milyar 828 milyon lirası taşıt ve 452 milyar 886 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 27 milyar 44 milyon lira artarak 678 milyar 541 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 3,24 artarak 196 milyar 523 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 81 milyar 35 milyon lirası taksitli, 115 milyar 488 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 833 milyon lira artarak 157 milyar 600 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 121 milyar 538 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 158 milyon lira artarak 860 milyar 343 milyon lira oldu.

Kredi Kartı, Kredi, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü mevduatı ilk defa 5 trilyon lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:30 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Adı 15:25 Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı! Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı 15:22 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! 13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Son Dakika Haberleri
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:24 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk
15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!
15:21 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü
15:11 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti
15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz
15:01 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
14:40 Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu
"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi? "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?         
15:31
Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk         
15:25
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:37:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bankacılık sektörü mevduatı ilk defa 5 trilyon lirayı aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement