Bankacılık sektörünün aktifleri martta 10,2 trilyon lira oldu - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün aktifleri martta 10,2 trilyon lira oldu

29.04.2022 14:16
Bankacılık sektörünün aktifleri martta 10,2 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mart itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 10,2 artarak 10 trilyon 158 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mart itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 10,2 artarak 10 trilyon 158 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Mart 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, martta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 10 trilyon 158 milyar 52 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 942 milyar 591 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 10,2 oldu.

Martta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 12,3 artarak 5 trilyon 502 milyar 916 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 15,9 yükselerek 1 trilyon 711 milyar 439 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,86 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, martta 2021 sonuna göre yüzde 12,6 artarak 5 trilyon 972 milyar 340 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 27,9 artışla 913 milyar 19 milyon liraya ulaştı. Sektörün mart sonu itibarıyla dönem net karı 63 milyar 245 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 20,38 seviyesinde gerçekleşti.

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Türk, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün aktifleri martta 10,2 trilyon lira oldu - Son Dakika


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