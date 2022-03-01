Bankacılık sektörünün aktifleri ocakta 9,2 trilyon lira oldu - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün aktifleri ocakta 9,2 trilyon lira oldu

01.03.2022 14:20
Bankacılık sektörünün aktifleri ocakta 9,2 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 0,1 artarak 9 trilyon 221 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 0,1 artarak 9 trilyon 221 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Ocak 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ocakta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 221 milyar 102 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 5 milyar 644 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 0,1 oldu.

Ocakta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 1,3 artarak 4 trilyon 965 milyar 447 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 3,3 yükselerek 1 trilyon 524 milyar 611 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,13 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ocakta 2021 sonuna göre yüzde 1,5 artarak 5 trilyon 381 milyar 75 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,3 artışla 751 milyar 958 milyon liraya ulaştı. Sektörün ocak sonu itibarıyla dönem net karı 20 milyar 90 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,53 seviyesinde gerçekleşti.

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Türk, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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