Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 9,5 trilyon lira oldu - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 9,5 trilyon lira oldu

29.03.2022 14:39
Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 9,5 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 2,9 artarak 9 trilyon 483 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 2,9 artarak 9 trilyon 483 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Şubat 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 482 milyar 668 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 267 milyar 210 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 2,9 oldu.

Şubatta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 5,5 artarak 5 trilyon 171 milyar 470 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 7 yükselerek 1 trilyon 579 milyar 664 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,02 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2021 sonuna göre yüzde 4,4 artarak 5 trilyon 538 milyar 974 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 12,2 artışla 800 milyar 954 milyon liraya ulaştı. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 38 milyar 999 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,05 seviyesinde gerçekleşti.

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Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 9,5 trilyon lira oldu - Son Dakika


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