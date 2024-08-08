Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 2 Ağustos haftasında 138 milyar 169 milyon lira artarak 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı da 1 trilyon 756 milyar 674 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise 244 milyar 296 milyon liraya çıktı.

08.08.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 2 Ağustos haftasında 138 milyar 169 milyon lira artarak 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 2 Ağustos itibarıyla 138 milyar 169 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 363 milyon liradan, 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 148 milyar 385 milyon lira azalarak 16 trilyon 783 milyar 210 milyon liraya düştü.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 756,7 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 2 Ağustos itibarıyla 11 milyar 519 milyon lira artışla 1 trilyon 756 milyar 674 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 451 milyar 414 milyon lirası konut, 85 milyar 739 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 219 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 898 milyon lira artarak 1 trilyon 764 milyar 748 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 536 milyar 547 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 531 milyar 392 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 5 milyar 155 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 77 milyon lira artışla 244 milyar 296 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 183 milyar 697 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 355 milyon lira yükselerek 3 trilyon 68 milyar 904 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon liralık azalışla 1 trilyon 764,3 milyar liraya gerileyerek haftalık bazda tüm zamanların en hızlı düşüşüne işaret etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:36:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement