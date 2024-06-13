Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 709 milyon lira artarak 13 trilyon 532 milyar 335 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 7 Haziran itibarıyla 13 milyar 709 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 518 milyar 626 milyon liradan, 13 trilyon 532 milyar 335 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 30 milyar 478 milyon lira azalarak 15 trilyon 892 milyar 705 milyon liraya düştü. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 689,7 milyar lira oldu. Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Haziran itibarıyla 3 milyar 55 milyon lira yükselişle 1 trilyon 689 milyar 714 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 447 milyar 351 milyon lirası konut, 91 milyar 540 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 150 milyar 821 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 486 milyon lira artarak 1 trilyon 671 milyar 407 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalışla 1 trilyon 439 milyar 847 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 534 milyar 417 milyon lirasını taksitli, 905 milyar 429 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Yasal öz kaynaklar arttı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 668 milyon lira yükselişle 213 milyar 711 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 171 milyar 83 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 60 milyon lira artarak 2 trilyon 943 milyar 776 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,2 ve 26 milyar 490 milyon liralık azalışla 2 trilyon 98 milyar 146 milyon liraya geriledi.

13.06.2024 14:37
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 709 milyon lira artarak 13 trilyon 532 milyar 335 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 7 Haziran itibarıyla 13 milyar 709 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 518 milyar 626 milyon liradan, 13 trilyon 532 milyar 335 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 30 milyar 478 milyon lira azalarak 15 trilyon 892 milyar 705 milyon liraya düştü.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 689,7 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Haziran itibarıyla 3 milyar 55 milyon lira yükselişle 1 trilyon 689 milyar 714 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 447 milyar 351 milyon lirası konut, 91 milyar 540 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 150 milyar 821 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 486 milyon lira artarak 1 trilyon 671 milyar 407 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalışla 1 trilyon 439 milyar 847 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 534 milyar 417 milyon lirasını taksitli, 905 milyar 429 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 668 milyon lira yükselişle 213 milyar 711 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 171 milyar 83 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 60 milyon lira artarak 2 trilyon 943 milyar 776 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,2 ve 26 milyar 490 milyon liralık azalışla 2 trilyon 98 milyar 146 milyon liraya geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi - Son Dakika

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