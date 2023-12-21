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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 14 Trilyon 874 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 14 Trilyon 874 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Aralık ile biten haftada 270,5 milyar lira artarak 14 trilyon 874,3 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,09 yükselişle 8 trilyon 529 milyar 415 milyon 924 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 artarak 5 trilyon 734 milyar 762 milyon 540 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,16 azalarak 1 trilyon 395 milyar 627 milyon 849 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,04 yükselişle 1 trilyon 232 milyar 333 milyon 54 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,67 artışla 1 trilyon 434 milyar 95 milyon 61 bin lira oldu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Aralık ile biten haftada 79 milyar 488 milyon 609 bin lira artarak 10 trilyon 944 milyar 472 milyon 639 bin liraya yükseldi.

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 14 Trilyon 874 Milyar Liraya Yükseldi
21.12.2023 - 15:27,  Güncelleme: 15:28
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Aralık ile biten haftada 270,5 milyar lira artarak 14 trilyon 874,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 15 Aralık ile biten haftada 270 milyar 540 milyon 819 bin lira artışla 14 trilyon 874 milyar 284 milyon 560 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,09 yükselişle 8 trilyon 529 milyar 415 milyon 924 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 artarak 5 trilyon 734 milyar 762 milyon 540 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 824 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 128 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 15 Aralık itibarıyla 327 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,16 azalarak 1 trilyon 395 milyar 627 milyon 849 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,04 yükselişle 1 trilyon 232 milyar 333 milyon 54 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,67 artışla 1 trilyon 434 milyar 95 milyon 61 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 396 milyar 28 milyon 160 bin lirası konut, 69 milyar 789 milyon 234 bin lirası taşıt ve 929 milyar 810 milyon 455 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Aralık ile biten haftada 79 milyar 488 milyon 609 bin lira artarak 10 trilyon 944 milyar 472 milyon 639 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,52 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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