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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 18,7 Milyar Lira Arttı - Son Dakika
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Bankacılık Sektörünün Mevduatı 18,7 Milyar Lira Arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 8 Aralık ile biten haftada 18,7 milyar lira artarak 14 trilyon 603,7 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 artış gösterirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 azaldı. Tüketici kredileri ve kredi kartı bakiyesi değişiklik gösterdi.

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 18,7 Milyar Lira Arttı
14.12.2023 - 15:56,  Güncelleme: 15:58
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 8 Aralık ile biten haftada 18,7 milyar lira artarak 14 trilyon 603,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 8 Aralık ile biten haftada 18 milyar 698 milyon 607 bin lira artarak 14 trilyon 603 milyar 743 milyon 742 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 artışla 8 trilyon 273 milyar 925 milyon 766 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 azalarak 5 trilyon 685 milyar 181 milyon 370 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 348 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 8 Aralık itibarıyla 485 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,39 artarak 1 trilyon 397 milyar 809 milyon 97 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,10 yükselişle 1 trilyon 219 milyar 670 milyon 619 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,66 azalışla 1 trilyon 424 milyar 508 milyon 793 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 397 milyar 27 milyon 816 bin lirası konut, 69 milyar 547 milyon 504 bin lirası taşıt ve 931 milyar 233 milyon 777 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Aralık ile biten haftada 11 milyar 946 milyon 903 bin lira azalarak 10 trilyon 864 milyar 984 milyon 30 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,76 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Mevduatı 18,7 Milyar Lira Arttı - Son Dakika


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