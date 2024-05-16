Bankacılık Sektörünün Mevduatı 37,4 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 37,4 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 37,4 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 37,4 milyar lira azalarak 16 trilyon 111,8 milyar liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki TL cinsi mevduat yükselirken, yabancı para cinsinden mevduat ise azaldı. Ayrıca, taksitli ticari kredi miktarı da düşüş gösterdi.

16.05.2024 15:57
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 37,4 milyar lira azalarak 16 trilyon 111,8 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 10 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 402 milyon 635 bin lira azalışla 16 trilyon 111 milyar 815 milyon 618 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,57 yükselişle 9 trilyon 144 milyar 583 milyon 30 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,12 azalışla 6 trilyon 234 milyar 425 milyon 772 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 204 milyar 269 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 629 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 10 Mayıs itibarıyla 4 milyar 292 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,43 artarak 1 trilyon 565 milyar 928 milyon 726 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,16 düşüşle 1 trilyon 475 milyar 338 milyon 28 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,08 azalışla 1 trilyon 856 milyar 443 milyon 368 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 140 milyon 867 bin lirası konut, 68 milyar 515 milyon 480 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 95 milyar 272 milyon 379 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Mayıs ile biten haftada 27 milyar 669 milyon 275 bin lira artarak 12 trilyon 708 milyar 863 milyon 994 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,40 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Mevduatı 37,4 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika

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