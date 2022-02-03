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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

03.02.2022 14:53
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 7,4 milyar lira artarak 5 trilyon 597,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 7,4 milyar lira artarak 5 trilyon 597,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 28 Ocak ile biten haftada 7 milyar 377 milyon 362 bin lira artarak 5 trilyon 597 milyar 739 milyon 576 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,41 artışla 2 trilyon 30 milyar 68 milyon 217 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,63 azalışla 3 trilyon 354 milyar 411 milyon 499 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 255 milyar 384 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 162 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Ocak itibarıyla 2 milyar 186 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,29 artarak 736 milyar 273 milyon 58 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,03 azalışla 639 milyar 721 milyon 969 bin liraya düşerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,05 yükselişle 303 milyar 426 milyon 561 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 274 milyar 736 milyon 249 bin lirası konut, 8 milyar 285 milyon 577 bin lirası taşıt ve 453 milyar 251 milyon 232 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Ocak ile biten haftada 32 milyar 935 milyon 147 bin lira artarak 4 trilyon 794 milyar 119 milyon 759 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,12 artış kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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