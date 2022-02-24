Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

24.02.2022 15:20
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 27,2 milyar lira artarak 5 trilyon 691,5 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 27,2 milyar lira artarak 5 trilyon 691,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Şubat ile biten haftada 27 milyar 163 milyon 50 bin lira artarak 5 trilyon 691 milyar 529 milyon 241 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,79 artışla 2 trilyon 270 milyar 19 milyon 136 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,41 azalışla 3 trilyon 194 milyar 510 milyon 857 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 309 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 215 milyar 989 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Şubat itibarıyla 7 milyar 799 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,13 azalarak 736 milyar 946 milyon 770 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,22 artışla 643 milyar 427 milyon 577 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,04 yükselişle 310 milyar 5 milyon 894 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 276 milyar 635 milyon 542 bin lirası konut, 8 milyar 110 milyon 600 bin lirası taşıt ve 452 milyar 200 milyon 628 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Şubat ile biten haftada 58 milyar 560 milyon 575 bin lira artarak 4 trilyon 904 milyar 702 milyon 239 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,94 artış kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika


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