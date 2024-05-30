Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 634 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 634 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 634 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 147,9 milyar lira artarak 16 trilyon 634,4 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,99 yükselişle 9 trilyon 751 milyar 875 milyon 534 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 azalışla 6 trilyon 145 milyar 867 milyon 831 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,14 artarak 1 trilyon 578 milyar 944 milyon 858 bin lira oldu.

30.05.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 147,9 milyar lira artarak 16 trilyon 634,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 24 Mayıs ile biten haftada 147 milyar 854 milyon 672 bin lira artışla 16 trilyon 634 milyar 353 milyon 549 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,99 yükselişle 9 trilyon 751 milyar 875 milyon 534 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 azalışla 6 trilyon 145 milyar 867 milyon 831 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 201 milyar 395 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170 milyar 602 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 24 Mayıs itibarıyla 708 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,14 artarak 1 trilyon 578 milyar 944 milyon 858 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,79 yükselişle 1 trilyon 497 milyar 347 milyon 66 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,57 artışla 1 trilyon 868 milyar 366 milyon 743 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 882 milyon 998 bin lirası konut, 68 milyar 901 milyon 873 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 107 milyar 159 milyon 987 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Mayıs ile biten haftada 190 milyar 80 milyon 79 bin lira artarak 12 trilyon 933 milyar 975 milyon 26 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,90 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 634 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 16 Trilyon 634 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement