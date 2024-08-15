Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon 470 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon 470 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 178,5 milyar lira artarak 17 trilyon 470,6 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

15.08.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 178,5 milyar lira artarak 17 trilyon 470,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 9 Ağustos ile biten haftada 178 milyar 509 milyon 573 bin lira artışla 17 trilyon 470 milyar 570 milyon 918 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,22 artışla 10 trilyon 377 milyar 113 milyon 946 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,50 yükselişle 6 trilyon 320 milyar 446 milyon 978 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 198 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 167 milyar 928 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 9 Ağustos itibarıyla 2 milyar 844 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,72 artarak 1 trilyon 679 milyar 489 milyon 584 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,75 yükselişle 1 trilyon 626 milyar 883 milyon 141 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,60 azalışla 2 trilyon 3 milyar 734 milyon 931 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 408 milyar 140 milyon 567 bin lirası konut, 65 milyar 538 milyon 768 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 205 milyar 810 milyon 249 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Ağustos ile biten haftada 104 milyar 227 milyon 226 bin lira artarak 13 trilyon 777 milyar 90 milyon 594 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,77 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon 470 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özgür Özel ayağını kırdı CHP lideri Özgür Özel ayağını kırdı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon 470 Milyar Liraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement