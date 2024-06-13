Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 55,4 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 55,4 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 55,4 milyar lira azalarak 16 trilyon 396,2 milyar liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 7 Haziran ile biten haftada 55 milyar 379 milyon 973 bin lira azalışla 16 trilyon 396 milyar 213 milyon 571 bin liraya indi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,06 yükselişle 9 trilyon 658 milyar 207 milyon 506 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,21 azalışla 5 trilyon 988 milyar 637 milyon 993 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 196 milyar 79 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 541 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Haziran itibarıyla 1 milyar 649 milyon dolarlık azalış görüldü. Taksitli ticari kredi miktarı arttı. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,19 artarak 1 trilyon 602 milyar 208 milyon 942 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,62 yükselişle 1 trilyon 527 milyar 31 milyon 522 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1 azalışla 1 trilyon 902 milyar 85 milyon 124 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 897 milyon 297 bin lirası konut, 70 milyar 380 milyon 107 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 127 milyar 931 milyon 538 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Haziran ile biten haftada 2 milyar 602 milyon 498 bin lira artarak 13 trilyon 63 milyar 793 milyon 176 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,15 artış kaydetti.

13.06.2024 15:17
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 55,4 milyar lira azalarak 16 trilyon 396,2 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 7 Haziran ile biten haftada 55 milyar 379 milyon 973 bin lira azalışla 16 trilyon 396 milyar 213 milyon 571 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,06 yükselişle 9 trilyon 658 milyar 207 milyon 506 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,21 azalışla 5 trilyon 988 milyar 637 milyon 993 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 196 milyar 79 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 541 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Haziran itibarıyla 1 milyar 649 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,19 artarak 1 trilyon 602 milyar 208 milyon 942 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,62 yükselişle 1 trilyon 527 milyar 31 milyon 522 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1 azalışla 1 trilyon 902 milyar 85 milyon 124 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 897 milyon 297 bin lirası konut, 70 milyar 380 milyon 107 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 127 milyar 931 milyon 538 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Haziran ile biten haftada 2 milyar 602 milyon 498 bin lira artarak 13 trilyon 63 milyar 793 milyon 176 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,15 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 55,4 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika

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