Bankacılıkta Kadın Çalışan Oranı Yüzde 51

07.03.2026 14:19
TBB verilerine göre, bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51'e ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) üye bankalarından derlediği verilere göre bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51'e yükseldi.

TBB açıklamasına göre, birlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle "Bankalarda Kadın Çalışanlar" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, bankacılık sektöründeki kadın çalışanlara dair güncel veriler ile genel istihdam ve farklı alanlardaki kadın temsiline ilişkin bilgiler yer alıyor.

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kadınların istihdama katılım oranı Aralık 2025 itibarıyla yüzde 33 olarak gerçekleşti.

TBB'nin üye bankalarından derlediği verilere göre, bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51'e yükseldi. Bu veriler, kadınların iş gücündeki güçlü varlığını ve bankacılık sektöründeki etkin temsilini ortaya koyuyor. TBB bünyesinde de benzer bir tablo söz konusu.

2025 yıl sonu itibarıyla TBB'de kadın çalışan oranı yüzde 54, kadın yönetici oranı ise yüzde 41 olarak kaydedildi.

Bankaların üst yönetim kademelerinde kadın temsilindeki artış sürüyor. 2015 yılında 93 olan kadın üst düzey yönetici sayısı, 2025 itibarıyla 162'ye ulaştı. Son 10 yılda kadın yöneticilerin oranı 8 puan artarak yüzde 21'e yükseldi.

Bankacılık sektöründe kadın çalışanlar, eğitim düzeyleriyle öne çıkıyor. Geçen yıl sonu itibarıyla, bankacılık sektöründe kadın çalışanların yüzde 95'inin yükseköğretim mezunu veya lisansüstü eğitim almış durumda olduğu görülüyor.

Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Finans, Son Dakika

