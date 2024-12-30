Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı

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Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından yıllık 790 liraya varan bakım ücretleri alacağını açıkladı. Kararın ardından yatırımcılar hesaplarını kapatmaya başladı.

30.12.2024 21:54  Güncelleme: 22:14
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2025'e girmeden önce 3 büyük banka çok konuşulacak bir karara imza attı. Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı. Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi.

800 LİRAYA KADAR ÜCRET KESECEKLER

Buna göre Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti kesecek. Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

HESAPLAR BİR BİR KAPATILIYOR

Öte yandan 3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladı.

Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Cocukluk askimsin:
    devletin diktiğini bankalar öper. daha çok diken olur bizi. dikilmeyi seviyoruz milletce 157 2 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    kazandıkları yetmiyormuş gibi hepsi bir olmuş müşterilerini... kalkıyorlar yazıklar olsun 141 0 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    AKP KLASİĞİ OLMUŞ BANKALAR 10 2
  • Hüseyin Peynir:
    Bunu yapan bankalra halk boykot uygulasın. 128 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Yapılan her işlemde zaten bir ücret alıyorlar.Birde hrsç ödeyecekmişiz...Kapatır gideriz hesapları...Zaten bi bxk kazandığımız yok!!!Borsa kaç yıldır yerinde sayıyor zaten... 118 1 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    AKP KLASİĞİ BANKALAR 7 3
  • Mesut Kaya:
    promosyonlarda bol keseden dağıtıyorlar küçük yatırımcıdan fazlasıyla çıkartıyorlar 83 4 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    AKP KLASİĞİ OLMUŞLAR 3 3
  • ZEKİ REİS:
    soyguncu hepsi 84 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Bankalar başka ne işe yarar.... 71 1 Yanıtla
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