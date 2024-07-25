Bankalar Konut Kredilerinde ETF Kesintisi Yapınca Vatandaşlar Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bankalar Konut Kredilerinde ETF Kesintisi Yapınca Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Bankaların konut kredilerinde ETF kesintisi yapması, vatandaşların tepkilerine yol açtı. Konut kredisi başvurularında zorunlu masrafları tahsil eden bankalar, ETF ücreti altında başvuru sahibinden ücret kesintisi yaptığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, duruma sosyal medya ve şikayet sitelerinde tepki gösterdi. Bankaların uygun görülen krediyi kişi adına açılan hesaba aktardığı ve buradan yine banka yetkilisi tarafından EFT ücreti kesilerek konutunu satan kişiye gönderildiği tespit edildi. 1 milyon TL'lik gönderim için 1000 TL ücret kesildiği öğrenildi.

25.07.2024 10:41
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Bankaların konut kredilerinde ETF kesintisi yapması vatandaşların tepkilerine yol açtı.

Konut kredisi başvurularında hayat sigortası, ekspertiz ücreti, DASK ve damga vergisi gibi zorunlu masrafları tahsil eden bankalar, ETF ücreti altında başvuru sahibinden ücret kesintisi yaptığı anlaşıldı. Birçok vatandaş konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet sitelerinde duruma tepki gösterdi.

Bankaların uygun görülen krediyi kişi adına açılan hesaba aktardığı buradan yine banka yetkilisi tarafından EFT ücreti kesilerek konutunu satan kişiye gönderildiği tespit edildi. Yaklaşık 1 milyon TL'lik gönderim için 1000 TL ücret kestiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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