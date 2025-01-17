Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

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Bankalar, ATM'lerden yapılacak para çekme işlemlerinde limitleri artırdı. Mevcut durumda 10 bin TL olan günlük para çekme limiti bazı bankalarda 15 bin TL'ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL'ye kadar yükseltildi.

17.01.2025 16:39  Güncelleme: 16:47
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Geçtiğimiz yılın son günlerinde ATM'lerde değişikliğe gidileceğine ilişkin yapılan bilgilendirmeler sonrasında çoğu banka 1 Ocak 2025 itibari ile para çekme limitlerinde güncelleme yaptı.

20 BİN TL'YE KADAR ÇIKARILDI

Söz konusu güncelleme doğrultusunda ATM'lerde 10 bin TL olan günlük para çekme limitleri bazı bankalarda 15 bin TL'ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL'ye kadar yükseltildi.

QR KOD LİMİTİ DE ARTIRILDI

ATM'lerden QR kod aracılığıyla yapılacak para çekme işlemlerinde de limit artırımına gidildi. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden para çekimi gerçekleştirmek isteyen müşteriler, böylelikle daha yüksek miktarlarda nakit çekim işlemi yapabilecek.

KÜÇÜK BANKNOT KULLANIMI AZALIYOR

ATM'lerde küçük banknot kullanımında ise kademeli olarak düşüş yaşandı. 10 ve 20 TL'lik banknotların çoğunluğu ATM'lerden kaldırılırken, yerlerine 200 TL'lik banknotlar yerleştirildi. 50 ve 100 TL'lik banknotlar da bazı bankalar tarafından kullanıma kapatıldı.

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ömer duman:
    15 20 para mı 50den aşağı olmamalı 52 4 Yanıtla
  • bayan Asi:
    Ne büyük bi süprizmiş yaa 40 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    neyin inadi kimden korkuyor merkez bankası acil 500 ve 1000 tl banknotlar basilmali 28 2 Yanıtla
  • maximusti35:
    500 1000 2000 banknot için beklemesinler boşa. 5 10 20 bozuk para geçsinler 24 1 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    ziraat en düşük veren en çok iş yapan banka en kısmır banka… 17 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    valla ben 2 yıldır maaşı görmüyorum direk kredi kartina kesiliyor 19 0 Yanıtla
  • Ali Riza Ozturk:
    paranın değeri olmadıktan sonra istersen 50 bin yap 15 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Güzel Haber Bu Sevindim 11 4 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Vakıfbank'ın atm si kadar bozulan atm hayatımda görmedim ne zaman gitsem para çekemiyorum yanında yapı kredi var görüyor sistem ücretsiz yanındaki atm den çektir 10 bine 122 lira işlem ücreti aldı yapı kredi vakıfbank kartından haram olsun 8 1 Yanıtla
  • murat2069:
    sanki halk herhun 15 bin para çekiyor millet 22 bini ay sonunu zor goruyor 1 0 Yanıtla
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