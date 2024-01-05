 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bankaların kredi standartları gevşemeye başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bankaların kredi standartları gevşemeye başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, 2023'ün son çeyreğinde bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma seyri sona ererken, 2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentisi, bu standartların gevşemeye başlayacağı yönünde oldu. Ayrıca, kredi taleplerindeki artışın zayıfladığı ve fonlama koşullarının sıkılaşmaya devam ettiği belirtildi.

Bankaların kredi standartları gevşemeye başlıyor
05.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:42
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, 2023'ün son çeyreğinde bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma seyri sona ererken, 2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentisi, bu standartların gevşemeye başlayacağı yönünde oldu.

TCMB'nin bankaların 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.

Ankete göre, geçen yılın son çeyreğinin alt kırılımları incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği ve diğer işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın ise son bulduğu gözlendi.

2024 yılının ilk çeyreği için konut kredisi standartlarındaki sıkılaşmanın daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi standartlarının ise bir miktar sıkılaşacağı beklenirken, bankaların yılın ilk çeyreği için taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki beklenti sıkılaşmanın düşük seviyede devam edeceği yönünde oldu.

Kredi talebi

Genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış yönlü seyir, 2023 yılının son çeyreğinde zayıflayarak devam etti. Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler ile kısa vadeli kredilere olan talepte artış olduğu ve yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepte azalış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

2024 yılının ilk çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın oldukça zayıf bir şekilde devam edeceği beklenirken, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri zayıflayarak devam etti, taşıt kredi talebindeki azalış ise yerini artışa bıraktı.

Bu yılın ilk çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredi talebindeki azalış yönlü seyrin daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi talebinde ise azalış yönlü seyrin güçleneceği yönünde oldu. Bu dönemde taşıt kredi talebinde de belirgin bir azalış bekleniyor.

Fonlama Koşulları

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2023'ün son çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyir devam ederken, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlendiği görüldü.

2024 yılının ilk çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceği bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankaların kredi standartları gevşemeye başlıyor - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sevilla'da Sergio Ramos'un taraftarlarla tartışması Sevilla'da Sergio Ramos'un taraftarlarla tartışması
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56
Zonguldak'ta Uyuşturucu Çetesine Üye Üniversite Öğrencisine İşkence ve Cinsel Saldırı İddiası Zonguldak'ta Uyuşturucu Çetesine Üye Üniversite Öğrencisine İşkence ve Cinsel Saldırı İddiası
09:51
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sevilla'da Sergio Ramos'un taraftarlarla tartışması
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Zonguldak'ta Uyuşturucu Çetesine Üye Üniversite Öğrencisine İşkence ve Cinsel Saldırı İddiası
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
09:23 Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 200 top mermisi! Acil durum ilan edip tahliye emri verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:07:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bankaların kredi standartları gevşemeye başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement