BankPozitif'ten Fitch Ratings değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

BankPozitif'ten Fitch Ratings değerlendirmesi

BankPozitif\'ten Fitch Ratings değerlendirmesi

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.

09.03.2024 15:09
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendiren BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikalar meyvelerini verdi. 12 yılın ardından gelen bu not artışında kararlı ve öngörülebilir bir programın etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü de 'durağandan' 'pozitife' çevirdi.

Fitch raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiği belirterek, "12 yılın ardından gelen bu not artışında kararlı ve öngörülebilir bir programın etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye mevcut durumda aslında hem ekonomik büyüklük hem de potansiyel anlamında kıyas kabul etmeyecek ülkeler ile aynı kategoride bulunuyordu. Kredi notlarının ekonomik değerlendirmeler yanında siyasi gerekçeleri olduğu bilinen bir gerçek. Derecelendirme kuruluşları, gerileyen cari işlemler açığı, rekor kıran ihracat ve risk primindeki tarihi düşüşün etkilerini daha fazla görmezden gelemezdi" diye konuştu.

"Not artışı pozitif havaya katkı sağlayacak"

Kararın etkisiyle Türkiye'ye sıcak para girişinin daha da hızlanacağına işaret eden Erkan Kork, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Özellikle bu not artışının manşet etkisi oluşturacağını, bunun da piyasalarımızdaki pozitif havaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Enflasyonun artış hızındaki gerileme, büyüme trendinin devam etmesi ve bütçe disiplininin etkileriyle ekonomik istikrar artacak ve diğer derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin kredi notunu yükseltmeye devam edecektir. Biz de BankPozitif olarak Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetiminin yanındayız. 25'inci yaşımızı kutlayacağımız bu dönemde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve reel sektöre güçlü destek vermeye devam edeceğiz" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fitch Ratings, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BankPozitif'ten Fitch Ratings değerlendirmesi - Son Dakika

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