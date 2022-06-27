Barselona Mobil Dünya Kongresi'ne 2030'a kadar ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Barselona Mobil Dünya Kongresi'ne 2030'a kadar ev sahipliği yapacak

27.06.2022 13:39
Barselona Mobil Dünya Kongresi'ne 2030'a kadar ev sahipliği yapacak

İspanya'nın Barselona kentinin 2030 yılına kadar Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC) organize etmesi için taraflar arasında anlaşma sağlandı.

İspanya'nın Barselona kentinin 2030 yılına kadar Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC) organize etmesi için taraflar arasında anlaşma sağlandı.

MWC'nin organizatörü GSM Birliği (GSMA) ile Katalonya özerk yönetim hükümeti, Barselona Belediyesi ve Barselona Fuar Müdürlüğü arasında tamamlanan görüşmeler sonrasında normal şartlarda 2024 yılında bitecek olan Barselona'nın MWC'ye ev sahipliğinin 2030'a kadar uzatıldığı bildirildi.

GSMA yaptığı açıklamada, MWC'nin 2030'a kadar Barselona'da yapılacağını duyururken, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı John Hoffman, "Mobil ekosistem ve teknoloji sektörü için heyecan verici bir an. Barselona'nın bu faaliyetin başkenti olmaya devam etmesinden mutluyum." dedi.

2006'dan bu yana MWC'ye ev sahipliği yapan Barselona bu sayede 400 milyon avroya yakın ekonomik katkı ve prestij elde ediyor.

MWC'ye her yıl 200 kadar ülkeden 2 bine yakın şirket katılıyor ve kongre yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Kaynak: AA

Mobil Dünya Kongresi, Barselona, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Barselona Mobil Dünya Kongresi'ne 2030'a kadar ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barselona Mobil Dünya Kongresi'ne 2030'a kadar ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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