Bartın'da İndirim Fırtınası - Son Dakika
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Ekonomi

Bartın'da İndirim Fırtınası

Bartın\'da İndirim Fırtınası

Bartın'daki cep telefonu aksesuarı dükkanı, %90 indirimle müşteri akınına uğradı.

06.01.2025 15:59
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Bartın'da cep telefonu aksesuarı satan bir işyeri yüzde 90'a ulaşan indirim nedeniyle insan seline uğradı. Önünde kuyrukların oluştuğu işyerinde telefon kılıfı, kırılmaz cam, powerbank, kulaklık, akıllı saat ve şarj aleti gibi bir çok ürün 2 günde tükendi.

Bartın Hükümet Caddesinde bulunan ve cep telefonu aksesuarları satan bir işyerini satın alan Ramazan Gülmez, işyerindeki malzemeleri elden çıkarıp kuyumcu dükkanı açmak istedi. Ramazan Gülmez, devren aldığı işyerindeki malzemeleri elden çıkarmak amacıyla yüzde 40 ile yüzde 90 arasında indirimlere gitti. Normalde fiyatları 100 TL ile 2 bin TL arasında değişen yüzbinlerce adet, cep telefonu kılıfı, kırılmaz cam, powerbank, kulaklık, akıllı saat gibi ürün, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Mağaza önünde sıraya giren insanlar, bazı ürünleri yarı fiyatına, bazı ürünleri ise 10'da bir fiyatına satın alma fırsatı buldu. İndirimi duyan mağazaya akın ederken, ürünlerin büyük bir bölümü iki günde tükendi.

Zaman zaman izdihama neden olan indirimler nedeniyle işyeri çalışanları da zor anlar yaşadı.

İşyeri sahibi Gülmez ise "İndirimi vatandaşa hizmet amacıyla yaptık. herkes bu kısıtlı zamanda gelip ihtiyacını uygun fiyata alabiliyor. İsteyen herkesi bekleriz" diye konuştu.

Öte yandan, mağazada bulunan ürünlerin yanısıra depodaki stokların da tükenme noktasına ulaştığı, kalan ürünlerinde 1-2 gün içerisinde tükenmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Cep Telefonu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bartın'da İndirim Fırtınası - Son Dakika

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