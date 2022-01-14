Üye Girişi
Baş ağrısı, hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabilir - Son Dakika

Baş ağrısı, hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabilir

14.01.2022 13:52
Baş ağrısı, hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabilir

Bayındır İçerenköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nuran Burcu Arkalı, baş ağrısının, hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabileceğini belirterek, "Kafa veya boyun travması, inme, beyin kanaması, anevrizma gibi vasküler bozukluklar, tümör, madde kullanımı, enfeksiyon, homoestaz...

Bayındır İçerenköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nuran Burcu Arkalı, baş ağrısının, hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabileceğini belirterek, "Kafa veya boyun travması, inme, beyin kanaması, anevrizma gibi vasküler bozukluklar, tümör, madde kullanımı, enfeksiyon, homoestaz bozukluklar, psikiyatrik bozukluklar ve yüz ile kranyal yapılarda yer alan organlara bağlı olarak baş ağrısı tetiklenir." ifadesini kullandı.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplumda en sık görülen şikayetler arasında yer alan baş ağrısı, kişilerin özel, sosyal ve iş hayatını oldukça olumsuz etkileyen ağrılı bir yaşama sebep oluyor.

Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikayetlerin başında geliyor ve birçok sebepten kaynaklanabiliyor. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği, bağ ağrısını 14 ana grup ve yüzlerce alt grupta sınıflandırırken, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan primer baş ağrıları, tüm baş ağrılarının yüzde 90'ını oluşturuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nuran Burcu Arkalı, baş ağrısının çoğunlukla başka bir hastalıkla ilişki olmadan da ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Hastalığa bağlı olmayan bu ağrılı yaşamın özel, sosyal ve iş yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Arkalı, primer baş ağrıları olarak adlandırılan ve sık rastlanan ağrı tipleri hakkında şunları kaydetti:

"Migren: 5 ile 40 yaş arasında ve kadınlarda daha sık rastlanır. Tek taraflı, zonklayıcı, 4 ile 72 saat sürebilen, orta veya şiddetli ağrılardır. Ağrıya, bulantı ve kusma sıklıkla eşlik eder. Kişi ışıktan ve sesten rahatsızlık duyar. Ağrı fiziksel aktivitelerden etkilenir ve günlük hayatı kısıtlar.

Gerilim tipi baş ağrısı: 10 ile 50 yaş aralığında görülür ve kadınlarda daha sık rastlanır. İki taraflı yaşanan ağrı 30 dakika sürebildiği gibi 7 güne kadar da sürebilir. Orta şiddette, künt, artıp azalan mengene - bant gibi sıkıştırıcı bir ağrı türüdür. Ağrıya eşlik eden başka semptom bulunmaz. Günlük aktiviteleri engellemediği gibi fiziksel aktivite ile de artış göstermez."

Arkalı, baş ağrısı tedavisinin ağrının türüne göre ve hastaya spesifik planlanması gerektiğini ve hastanın yaşı, cinsiyeti, sosyal durumu, ek hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak karar verilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Baş ağrılarının yüzde 10'unu oluşturan sekonder baş ağrılarında, ağrıyı tetikleyen başka bir durumun söz konusu olduğunun altını çizen Arkalı, "Kafa veya boyun travması, inme, beyin kanaması, anevrizma gibi vasküler bozukluklar, tümör, madde kullanımı, enfeksiyon, homoestaz bozukluklar, psikiyatrik bozukluklar ve yüz ile kranyal yapılarda yer alan organlara bağlı olarak baş ağrısı tetiklenir." ifade etti.

Arkalı,baş ağrılarında tanının hastanın öyküsü, klinik muayenesi, gerekirse beyin görüntülemesi ve ilave tetkikler ile birlikte değerlendirilerek konulduğunu belirterek hayati önem taşıyabilecek bir durumun habercisi olabilecek bulgular a ilişkin şunları kaydetti:

"Çok şiddetli ve ani başlayan baş ağrıları, giderek şiddetlenen ve geçmeyen baş ağrısı, hapşırmak, ıkınmak, cinsel aktivite veya efor ile ortaya çıkan baş ağrısı, kafa travması sonrası ortaya çıkan baş ağrısı, kol ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi nörolojik semptomların eşlik ettiği baş ağrısı. Tedaviye rağmen düzelmeyen baş ağrıları ve baş ağrısının hep aynı bölgede olması, yüksek ateş, uyku hali, kafa karışıklığı veya vücut döküntüsünün eşlik etmesi ve ileri yaşta yeni başlayan baş ağrıları gibi bulgulardan bir ya da birkaçını yaşayanların en kısa sürede bir nöroloji kliniğine başvurması gerekiyor."???????

YORUMLAR
500

Türkiye İş Bankası, Tümör, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baş ağrısı, hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabilir - Son Dakika Ekonomi


58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu         
12:38
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26

Son Dakika Haberleri
13:50 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
13:02 Konya'da aynı aileden 7 kişi katledilmişti! Aileden tek sağ kalan kişi sanığa bağırdı: İlişkinizi biliyoruz!
12:46 Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
12:39 Haritanın her yerinde kadın cinayetleri! Bu kez Bursa! Karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı
12:36 Cübbeli Ahmet Hoca: Yurtlar sübyancılık, ırz düşmanlığı var mı diye denetlenmeli!
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
12:01 Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 14:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: Baş ağrısı, hayati önem taşıyan bir durumun habercisi olabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement