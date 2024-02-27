BASİFED'in yeni başkanı Semiha Güneş oldu - Son Dakika
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Ekonomi

BASİFED'in yeni başkanı Semiha Güneş oldu

BASİFED\'in yeni başkanı Semiha Güneş oldu

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) yeni başkanı olarak Semiha Güneş seçildi. Mehmet Ali Kasalı'nın üç yıllık başkanlık görevini devrettiği Güneş, iş dünyasında daha güçlü bir ses olmayı hedeflediklerini belirtti ve güveni boşa çıkarmamak için çalışacaklarını ifade etti.

27.02.2024 10:33
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Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (BASİFED) yeni başkanı Semiha Güneş oldu.

BASİFED'den yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen olağan genel kurulda, üç yıldır başkanlık görevini yürüten Mehmet Ali Kasalı, görevi Semiha Güneş'e devretti. Kasalı, danışma kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Göreve seçilen Semiha Güneş, yaptığı konuşmada, iş dünyasında daha güçlü bir ses olmayı hedeflediklerini belirtti. Güneş, güveni boşa çıkarmamak için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Batı Anadolu, Güneş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BASİFED'in yeni başkanı Semiha Güneş oldu - Son Dakika

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