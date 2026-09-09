Başkan Adayı Arslan: "Geleceğin borsasını, sahada üyelerimizle birlikte inşa edeceğiz"

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, "Üyelerimizin ne yaptığını, nasıl üretim yaptığını ve hangi şartlarda mücadele ettiğini yerinde görmek istiyoruz. Bugünün sorunlarını konuşurken yarını da konuşuyoruz. Çünkü geleceğin Ticaret Borsası'nı ancak üyelerimizle birlikte kurabiliriz" dedi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, seçim çalışmaları kapsamında, besicilik sektöründe faaliyet gösteren Ömer Erdem'in besi çiftliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar, sektörün mevcut durumu ve geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu.

Üyeyi makamda bekleyen değil, üyesinin ayağına giden bir anlayışla yola çıktıklarını aktaran Şenol Arslan, "Sahadaki çalışmalarımızın temel amacını üyelerin gerçek gündemini doğrudan yerinde görmektir. Üyelerimizin ne yaptığını, nasıl üretim yaptığını ve hangi şartlarda mücadele ettiğini yerinde görmek istiyoruz. Bugünün sorunlarını konuşurken yarını da konuşuyoruz. Çünkü geleceğin Ticaret Borsası'nı ancak üyelerimizle birlikte kurabiliriz. Sektörün içinden gelen insanların bilgi ve tecrübelerinin borsa yönetimi açısından önemlidir. Üreticinin, besicinin, tüccarın ve yatırımcının sesinin karar mekanizmalarında daha güçlü karşılık bulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Arslan, "Üyelerin yaşadığı sorunları uzaktan değerlendirmek yerine işletmelerde ve üretim alanlarında görmenin daha doğru çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Yeni dönemde borsa ile üye arasındaki mesafenin kaldırılmasını hedefliyoruz. 'Bizim için borsanın gerçek gündemi, üyemizin gündemidir' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim sürecinde olduğu gibi göreve gelmeleri halinde de sahadan kopmayacaklarını, üyelerle sürekli iletişim içerisinde olacaklarını ve sektörlerin geleceğini doğrudan sektör temsilcileriyle birlikte ele alacağız. Biz hazır reçetelerle değil, dinleyerek, görerek ve birlikte karar vererek ilerleyeceğiz. Güçlü bir borsa ancak güçlü üyelerle mümkündür. Üretenin, yatırım yapanın ve şehrine değer katanın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.