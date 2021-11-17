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Başkan Akay: "Şeker'e yapılan zam olumlu adım ama yeterli değil " - Son Dakika

Başkan Akay: "Şeker'e yapılan zam olumlu adım ama yeterli değil "

17.11.2021 11:28
Başkan Akay: "Şeker'e yapılan zam olumlu adım ama yeterli değil "

Türkiye Şeker Fabrikaları'nın şekere yaptığı yüzde 25'lik zammı değerlendiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "TÜİK'ten alınan rakamlara göre yüzde 52 seviyesinde zam yapılması gerekiyordu.

Türkiye Şeker Fabrikaları'nın şekere yaptığı yüzde 25'lik zammı değerlendiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "TÜİK'ten alınan rakamlara göre yüzde 52 seviyesinde zam yapılması gerekiyordu. Biz özel sektör ve kooperatif fabrikaları olarak bunu yaklaşık yüzde 40 seviyesinde gerçekleştirdik. Şimdi Türk Şeker yüzde 25'lik artışla bize yaklaştı ama bu yeterli değil" dedi

Türk Şeker'in şekere zam yapmamasıyla birlikte piyasanın talebini de karşılama noktasında yetersiz kaldığını, durum böyle olunca da piyasada şeker açığı varmış gibi bir durumun ortaya çıktığını ifade eden Başkan Akay; şekere yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli olmadığını belirtti. Yapılan çalışmalara göre şekere yüzde 52 seviyesinde zam yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Akay; "Türk Şeker açıklamayı gerçekleştirdi ve şekere fabrika çıkış fiyatına yüzde 25 zam ilan etti. Aslında bu; sektörün 40-45 gün önce uyguladığı bir konuydu. 5 Ekim tarihi itibariyle sektördeki diğer kuruluşlar, bu kararı vermişler, yüzde 25 zammı uygulamaya başlamışlardı. Yüzde 14 seviyesinde yeniden zam uygulaması gerçekleştirildi. Buna göre de sektördeki fabrikaların 50 kiloluk torba bazında şeker satışı 280-305 lira arasında değişen fiyatlar ortaya çıktı. Türk Şeker bu konuda bir kararsızlık içerisindeydi, bir politika gerçekleştirmiyordu; 212 TL'den şeker satıyordu. Zam yapanlar şeker satamıyordu, talep Türk Şeker'e yöneliyordu. Türk Şeker de piyasanın bu talebini karşılayamadı. Hem şekere zam yapmadı hem de piyasanın talebini karşılama noktasında yetersiz kaldı. Böyle olunca piyasada şeker açığı varmış gibi bir durum ortaya çıktı. Aslında bizde şekerin satışında bir durdurma gibi bir uygulama yapılmadı ama bunu tüccarlar veya sanayi kuruluşları ucuz fiyat diye Türk Şeker'den almayı tercih etti. O da herkesin ihtiyacını karşılayamadığı için bir şeker problemi çıktı. Türk Şeker; yüzde 25'lik zamla doğru bir adım attı. Tabi, yeterli olmamakla birlikte doğru bir adım attığı kanaatindeyim. Çünkü şeker fiyatları 3 senedir bir baskı altında tutuluyor. Bunun karşılığında başta pancar olmak üzere hepsine yüksek oranda zamlar geldi. Dolayısıyla şekerin maliyeti de oldukça arttı. Mesela pancar fiyatına göre yapılan hesaplamada endekse göre şekerin şuanda tonunun 7 bin liradan satılması lazım. Diğer girdi unsurlarını da dikkate alacak olursak bu rakam 7 bin 300 TL'ye çıkıyor. Böyle bir durumda şekerin 3 bin 930 TL'den satılıyor olması gerçekten büyük bir zararı göze almak anlamına geliyor. Türk Şeker'in zararını devlet karşılıyor olabilir ama sektörde hem kooperatif hem özel sektör fabrikaları var. Türk Şeker böyle bir baskı uygulayınca yeterli miktarlarda zam yapamadıkları için zarar ediyorlardır. İşin sürdürülebilirliği açısından bu zammın yapılması gerekiyordu. Üretim maliyetlerinde ki artışa göre yapılması gereken zam yüzde 52 boyutunda. Bu sadece Kayseri Şeker olarak yaptığımız hesaplama değil Pancar Şeker Üreticileri Derneği'nin yapmış olduğu çalışmalar var. Bunlar TÜİK'ten alınan rakamlara göre yapılan çalışmalar. Yüzde 52 seviyesinde zam yapılması gerekiyordu. Biz özel sektör ve kooperatif fabrikaları olarak bunu yaklaşık yüzde 40 seviyesinde gerçekleştirdik. Şimdi Türk Şeker yüzde 25'lik artışla bize yaklaştı ama bu yeterli değil. İlerleyen zaman içerisinde daha artışların olması gerekir diye düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Akay: Şeker'e yapılan zam olumlu adım ama yeterli değil

Türkiye Şeker Fabrikaları, Kooperatif, Kayseri, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akay: 'Şeker'e yapılan zam olumlu adım ama yeterli değil ' - Son Dakika Ekonomi


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