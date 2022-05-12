Başkan Altay: "En ucuz ve en konforlu ulaşım Konya'da" - Son Dakika

Konya'nın sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti için yeni alınacak otobüslerin üretildiği fabrikayı ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sipariş ettikleri 31 solo ve 21 körüklü otobüsün üretiminin devam ettiğini; ilk olarak 15 Haziran itibariyle 11 solo ve 7 körüklü otobüsün Konyalıların hizmetine sunulacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin toplu ulaşım kalitesini daha da yükseltmek ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti sunmak amacıyla alınacak yeni otobüslerin üretildiği Ankara'daki fabrikayı ziyaret etti.

"Otobüsler için 210 milyon lira ödeme yapıldı"

Teknik bir ekiple birlikte yapılan ziyarette otobüslerin üretim aşamasını inceleyen Başkan Altay, Konyalıların en ucuz ve en kaliteli hizmete layık olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de toplu ulaşımı en ucuz yaparak bir taraftan da ulaşım filosunu yenilemek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Başkan Altay, "Şu anda otobüslerimiz yapım aşamasında. Bugüne kadar yaklaşık 210 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdik. 31 solo ve 21 körüklü otobüsümüzün siparişi gerçekleştirildi ve üretimi devam ediyor" dedi.

"15 Haziran'a kadar 18 otobüs geliyor"

Türkiye'de üretilen otobüsleri aldıklarını ve 15 Haziran itibariyle ilk olarak 11 solo, 7 körüklü otobüsü Konya'da vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Altay, "Her ay bu sayıda otobüs alarak ilk etapta 52, sonrasında da fazlasını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Türkiye'nin en güzel otobüslerini Konyalıların hizmetine sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan da öğrencilerimiz için 4 yıldır, siviller için 2 yıldır ulaşıma zam yapmıyoruz. Sivilde 2.5 TL, öğrenciyi 1.55 TL'ye taşıma yapmaya inşallah bu yıl da devam edeceğiz. Konya, toplu ulaşımda en ucuz şehir olmasının yanında en konforlu şehir olacak. Bunun için çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA