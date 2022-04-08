Başkan Altay Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını inceledi - Son Dakika
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Başkan Altay Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını inceledi

08.04.2022 12:23
Başkan Altay Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Ereğli'ye kazandıracağı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Ereğli'ye kazandıracağı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli'de yapımı sürdürülen yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu. Yatırımları yerinde incelediklerini ifade eden Başkan Altay, yaklaşık 15 milyon lira maliyetle 3 bin metre kapalı alanda hayata geçirilecek Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu içinde antrenman havuzu ve çocuk havuzundan oluşan bir kompleks inşa ettiklerini söyledi. İlçeye daha önce şehir konağı içerisinde ile bir havuz kazandırdıklarını ancak yeni havuzun yarı olimpik niteliğiyle hem sporcular hem öğrenciler hem de Ereğli halkına hizmet verecek önemli bir tesis olacağını kaydeden Başkan Altay, "İnşaatımız hızla yükseliyor. İnşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce havuzumuzu tamamlayıp Ereğlimize kazandırmayı arzu ediyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - KONYA

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Ereğli, Konya, Altay, Yüzme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını inceledi - Son Dakika


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