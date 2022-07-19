Konya'daki 15 firma "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki 15 firma "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine girdi

19.07.2022 14:05
Konya'daki 15 firma "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine girdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında yer alan Konya firmalarını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında yer alan Konya firmalarını tebrik etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, yüzlerce yıldır üretimin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olmayı başaran Konya'nın bugün de aynı misyonunu sürdürmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, son 20 yılda her alanda olduğu gibi ekonomide de çok büyük mesafe kat ettiğini aktaran Altay, "Ülkemizin daha müreffeh yarınlara kavuşması adına sanayicilerimizle ve üreticilerimizle birlikte dur durak bilmeden el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 15 Konyalı firmamız ile şehrimize ekonomi ve istihdam katma değeri sağlayan tüm müteşebbislerimizi, yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Memiş Kütükcü de listede yer alan Konyalı firma sayısının 14'ten 15'e çıktığını vurgulayarak, firma ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ise listeye giren Konya firmalarının başarılarının devamını dileyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, her türlü şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimize, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Şehrimiz 2022 yılında da özel sektörünün çalışma azmiyle ülke ekonomisinin büyümesine katkısını artırarak devam edecektir."

YORUMLAR
500
İkinci 500 listesinde Gaziantep'ten 38 firma yer aldı İkinci 500 listesinde Gaziantep'ten 38 firma yer aldı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'daki 15 firma 'İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı fotoğrafı paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 16:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'daki 15 firma "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement