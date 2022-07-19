Konya'daki 15 firma "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine girdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında yer alan Konya firmalarını tebrik etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, yüzlerce yıldır üretimin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olmayı başaran Konya'nın bugün de aynı misyonunu sürdürmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, son 20 yılda her alanda olduğu gibi ekonomide de çok büyük mesafe kat ettiğini aktaran Altay, "Ülkemizin daha müreffeh yarınlara kavuşması adına sanayicilerimizle ve üreticilerimizle birlikte dur durak bilmeden el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 15 Konyalı firmamız ile şehrimize ekonomi ve istihdam katma değeri sağlayan tüm müteşebbislerimizi, yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Memiş Kütükcü de listede yer alan Konyalı firma sayısının 14'ten 15'e çıktığını vurgulayarak, firma ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ise listeye giren Konya firmalarının başarılarının devamını dileyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, her türlü şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimize, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Şehrimiz 2022 yılında da özel sektörünün çalışma azmiyle ülke ekonomisinin büyümesine katkısını artırarak devam edecektir."