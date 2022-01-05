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Başkan Altay: "Jeotermal Ar-Ge serasında alternatif ürün yetiştiriyoruz" - Son Dakika

Başkan Altay: "Jeotermal Ar-Ge serasında alternatif ürün yetiştiriyoruz"

05.01.2022 12:45
Başkan Altay: "Jeotermal Ar-Ge serasında alternatif ürün yetiştiriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ilçesinde çıkarılan jeotermal suyun yanında endüstriyel ve alternatif bitki türleri yetiştirmek için Akşehir Belediyesi ile birlikte Ar-Ge serasını hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ilçesinde çıkarılan jeotermal suyun yanında endüstriyel ve alternatif bitki türleri yetiştirmek için Akşehir Belediyesi ile birlikte Ar-Ge serasını hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi ile birlikte ilçede çıkarılan jeotermal suyun yanında Ar-Ge serası projesini hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde tarıma ve tarıma projelerine destek vermeyi sürdürdüklerini ifade ederek, Konya tarımının gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Büyükşehir olarak bu konuda öncü olabilmek için çalışıyoruz"

Öncelikli hedeflerinin kırsalda yaşayan vatandaşların tarımdan elde ettikleri gelirin artırılması olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bu doğrultuda Akşehir ilçesi Gözpınarı Mahallemizde açılan jeotermal kuyunun yanında 2 bin metrekare kapalı alana sahip bir serayı hayata geçirdik. Burada çıkan suyun sıcaklığı 63 derece. Seracılık için çok elverişli bir ortam oluşturduk. Burada bir deneme ekimleri gerçekleştiriyoruz. İki temel amacımız var. Birincisi, Konya'da serada üretilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak. İkincisi de açık havada üretilen ürünlere yenilerini eklemek. Burada 61 çeşit ürün üzerinde deneme gerçekleştiriyoruz. İnşallah elde edeceğimiz başarılarla hem vatandaşlarımıza seralarda yeni ürün üretmeleri için imkan sunacağız hem de açık alandaki ürünler için çeşitlilik oluşacak. Buradaki temel amaç daha az su kullanan ve daha çok gelir elde edilen türleri yetiştirebilmek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda öncü olabilmek için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Bölgenin bir sera kenti olma noktasında adım attık"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Önceki yıllarda yoğun çalışmalarla 63 derecelik saniyede 45 litre debilik sıcak suyumuz çıkmıştı. Konya'nın en yüksek dereceye sahip sıcak suyu burası. Önce çiftçilerimize sera noktasında örnek olmak için Büyükşehirimizle beraber bu serayı kurduk. İnşallah yatırımcıların önünü açmak ve buranın bir sera kenti olma noktasında adım atmak istiyoruz. Seradaki bitkilerimiz klasik sebze ürünleri değil, özellikli bitkiler. Bu konuda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"61 çeşit ürün üzerinde deneme gerçekleştiriliyor"

Endüstriyel ve alternatif bitki türleri yetiştirmek ve hayvancılık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen serada Ar-Ge planlamasına alınan 61 türden bazıları şunlar: Sahlep, safran, kantaron, pitaya, aloe vera, hünnap, stevia, ıtır, passiflora, vetiver, zencefil, zerdeçal, sumak, maralfalfa, miscanthus, bektaşi üzümü, mavi yemiş, kudret narı, granadilla, tamarilla, diospyros, kivi, zahter. - KONYA

Başkan Altay: Jeotermal Ar-Ge serasında alternatif ürün yetiştiriyoruz
Başkan Altay: Jeotermal Ar-Ge serasında alternatif ürün yetiştiriyoruz

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Büyükşehir Belediyesi, Araştırma Geliştirme, Akşehir, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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