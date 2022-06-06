Konya Büyükşehir Belediyesi'nden arı üreticilerine kovan desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, şehir genelinde modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla arı üreticisine yüzde 50 hibeli arı kovanı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Mevlana Kültür Merkezi bahçesinde bal üreticilerine kovanlarını teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, önemli hedeflerinden birisinin de kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak olduğunu söyledi.

Başkan Altay, "Bu manada Konya Arıcılar Birliği ile önemli faaliyetler yürütüyoruz. Arıcılarımızın temel ihtiyacı olan kovanlar hazırlandı ve şu an itibariyle 2 bin 500 çift katlı, polen tuzaklı kovanımızı arıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Konya ciddi bir bal üreticisi konumunda. bin 330 işletmemizde yılda yaklaşık bin 440 ton bal üretiyoruz. Bu yeni yapılan kovanlar inşallah arıcılarımız için bir nefes olacak." dedi.

Öte yandan üreticilere verilen kovaların Alanya L Tipi Cezaevi'ndeki hükümlüler tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve törene katılan Konya Arıcılar Birliği Başkanı Adem Genç de "Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçeden müracaat eden üreticilere yüzde 50 hibeli toplam 2 bin 500 adet çift katlı, polen tuzaklı arı kovanı desteğinde bulundu. 'Modern Arıcılık Projesi' kapsamında daha önce de üreticiye; Büyükşehir tarafından arı kovanı, bal süzme makinası, bal dinlendirme kazanı, güneş enerji paneli, bal sağım çadırı gibi malzemelerden oluşan toplamda 5 milyon lira tutarında arıcılık ekipmanı desteğinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca dünyada kıymetli olan lavanta balı için de yine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır'daki 1,2 milyon metrekare alanda 1,8 milyon adet lavanta fidesi ile bal ormanı oluşturulurken, bölgedeki lavanta üreticilerine de 5'er adet arılı kovan desteği verildiği kaydedildi.