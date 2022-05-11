Başkan Altay: "Tarım konusunda çok önemli işler yapıyoruz" - Son Dakika

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Ankara'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı. Dünyada artık gıda ile ilgili işlerin en az savunma sanayi kadar önemli hale geldiğini kaydeden Başkan Altay, "Özellikle pandemide gördük ki bu konu hepimizin gündeminde. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte hepimizin kırsalı oluştu. Tarım konusunda çok önemli işler yapıyoruz" dedi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birlik üyesi belediyelerin özellikle tarım konusunda çok önemli işler yaptığına dikkat çekti. Yapılan işlerin platformda hem bilgi birikimi haline getirilmesi hem de yurtdışından gelenlere eğitim haline dönüştürülmesi gerektiğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, "Dünyada artık gıda ile ilgili işler en az savunma sanayi kadar önemli hale geldi. Özellikle pandemide gördük ki bu konu hepimizin gündeminde. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte hepimizin kırsalı oluştu. Onun için kırsalda herkes çok önemli işler yapıyor. Ben özellikle takip ediyorum. Sakarya'da, Samsun'da, Balıkesir'de, Kahramanmaraş'ta, Erzurum'da, Denizli'de, Kocaeli'de yapılan birçok iş var. Bunu bu platformda anlatalım" dedi.

Birlikte yer alan büyükşehir belediye başkanlarının tarım konusunda çok duyarlı olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Tarım hakikaten son dönemde ülkemiz için de çok önemli hale geldi. Özellikle gıda fiyatlarını kontrol etmek için bütün dünya yoğun çalışıyor. Ukrayna'daki kriz tüm dünyayı etkiliyor. Bu sene buğday fiyatlarıyla ilgili herkeste bir endişe oluştu. Bence daha önemlisi hepimiz bu işe ciddi bir kaynak ve insan kaynağı harcıyoruz" şeklinde konuştu.

Yurtdışındaki üyelere de Türkiye'nin tarımda geldiği noktanın ve Türkiye'deki belediyelerin tarıma desteğinin iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapan Uğur İbrahim Altay, "İnşallah 26 Mayıs'ta Konya'da bir genel kurul yapmayı planlıyoruz. Hepinizi şimdiden davet ediyoruz. Şu anda üye sayımız 199'a çıktı. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filipinler, Filistin, Kamerun, Karadağ, Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Kuzey Makedonya, Maldivler, Sırbistan ve Somali'den 69 yeni üye daha oldu. Katıldığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı. - KONYA