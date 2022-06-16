Başkan Altay: "Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden olacak" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden olacak"

16.06.2022 12:12
Başkan Altay: "Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden olacak"

Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisini yaptığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisini yaptığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa desteğiyle TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik çerçevesinde bir taraftan şehrin tarihi dokusunu koruyacak çalışmalar yürütürken bir taraftan da Konya tarihine iz bırakacak yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sürdürdükleri Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin yeni yerine taşınması projesinin Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki 2 milyon 80 bin metrekarelik araziyi TOKİ'ye devrederek bu önemli projeye katkı verdik. Yine bu süreçte esnaflarımızla görüşerek anlaşmaya vardık. Yeni Sanayi Sitemizde imalat çalışmaları hızla devam ediyor. Tamamlandığında esnaflarımız modern iş yerlerinde daha güzel imkanlarda hizmetlerini sürdürecek. Ayrıca, şehrin merkezinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine neden bir alanı da ortadan kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Konya Yeni Sanayi Sitesi'nde dört etapta 2 bin 690 sanayi dükkanı ve 134 ticari dükkan yapıldığını belirten Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür etti. - KONYA

Başkan Altay: Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden olacak
Başkan Altay: Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden olacak
Başkan Altay: Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden olacak

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Altay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden olacak' - Son Dakika

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